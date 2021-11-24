Ради новой дороги предложили убить сотни кенгуру

В австралийском Каннинге задумали пойти на радикальные меры, чтобы сократить затраты на строительство. Городской совет предложил застрелить 300 кенгуру ради освобождения места под новую дорогу и спортивный комплекс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет DailyMail.

Популяция из сотен серых кенгуру проживает на территории в 67 гектаров. По итогам экологической экспертизы муниципальные власти решили не переселять животных — процедура займет слишком много времени, а перемещение каждой особи обойдется в 1,6 тысячи долларов.

Решить проблему при помощи транквилизаторов невыгодно — мясо животных потом будет невозможно продать из-за наличия в нем химикатов. Стерилизацию эксперты не рекомендуют, а отравление ядом считают слишком жестоким и незаконным методом. В документе заключили, что лучший способ избавиться от кенгуру — перестрелять их. Убийство одного животного обойдется всего в 30 долларов.

Кенгуру часто обитают рядом с жилыми или промышленными районами и могут представлять опасность для людей — переносить болезни, провоцировать аварии на проезжей части. Если проект документа одобрят, большую часть территории отдадут под строительные работы, а животным оставят кусок в 22 гектара. Однако предварительно власти должны будут согласовать истребление популяции с местным Департаментом биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей (DBCA).