В Нигерии грузовик задавил 17 школьников

Другие страны 8 декабря 2021 10:18 (UTC+04:00)
В Нигерии грузовик задавил 17 школьников

Водитель на грузовом автомобиле задавил 17 учеников одной из школ Лагоса - самого крупного города в Нигерии. Об этом сообщила в среду газета Vanguard, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, наезд был совершен во вторник, когда водитель автомобиля, предназначенного для доставки товаров, уходил от преследования полиции. 17 школьников погибли, точное количество учащихся, получивших травмы различной степени тяжести, пока не установлено.

Как передает газета, толпа разъяренных жителей попыталась линчевать водителя, который был задержан правоохранителями. Грузовик был сожжен.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что водитель грузовика во время погони потерял управление.

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