В Украине будут производить тяжелые беспилотники Anka

На украинско-турецком заводе, строительство которого продолжается под Киевом, будут производить реактивные беспилотники нового поколения - Anka.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью Радио Свобода, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

"Завод строится сейчас в Василькове... Он будет производить украинско-турецкие беспилотники, в частности Anka - тяжелые беспилотники. В том числе украинские беспилотники, перспективные. В частности, речь может идти и о реактивных беспилотниках, которые являются перехватчиками... На них будут украинские двигатели и турецкая авионика: корпус и т.д.", - сказал Арестович.

По его словам, Anka – это следующее поколение БПЛА после Bayraktar.

"Реактивные, не поршневые, а реактивные. БПЛА, превышающая Bayraktar по всем характеристикам", - уточнил спикер и добавил, что, согласно плану, первую продукцию завод в Василькове выпустит в конце следующего года.