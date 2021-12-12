Не менее 80 сторонников ИГ сдались талибам в Афганистане

По меньшей мере 80 сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) сдались властям, назначенным движением "Талибан" в восточной афганской провинции Нангархар. Об этом в воскресенье сообщил департамент по связям со средствами массовой информации провинции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению департамента, "члены ИГ сдались местным властям при посредничестве старейшин местных племен". Отмечается, что заявившие о своем разрыве с террористами являются жителями 10 районов, расположенных на территории Нангархара. В заявлении также указывается, что все добровольно перешедшие на сторону властей амнистированы.

Со своей стороны старейшины Нангархара, которые способствовали процессу примирения, указали, что если кто-либо из жителей провинции предоставит жилье сторонникам ИГ, то их хозяева будут изгнаны, а дома их - сожжены.