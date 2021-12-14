Toyota планирует представить 30 моделей электромобилей к 2030 году

Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor намерена к 2030 году представить 30 моделей электромобилей. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции объявил президент автоконцерна Акио Тоёда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы планируем представить 30 моделей электромобилей к 2030 году, - сказал Тоёда. - Кроме того, мы рассчитываем, что к 2030 году объем продаж наших электромобилей достигнет отметки в 3,5 млн единиц". Президент также объявил, что "Toyota намерена к 2035 году достичь углеродной нейтральности своих предприятий". Помимо этого, автоконцерн "увеличит объем инвестиций в разработку батарей для электромобилей с 1,5 до 2 трлн иен [с $13,2 до $17,6 млрд]", подчеркнул Тоёда.

Ожидается, что продажи первого электромобиля автоконцерна - кроссовера Toyota bZ4X - начнутся с середины 2022 года в ряде регионов мира, включая Японию, Северную Америку, Китай и Европу. Сейчас у автоконцерна в модельном ряде электромобили отсутствуют. Компания предлагает множество гибридов и автомобиль на водороде Mirai, однако эта модель практически не пользуется спросом.

Правительство Японии в конце прошлого года одобрило новый план сокращения выбросов парниковых газов, который в том числе ставит цель к середине 2030-х годов отказаться от производства полностью бензиновых и дизельных автомобилей. Документ затрагивает в общей сложности 14 отраслей, таких как жилищное строительство, развитие водородной энергетики и т. д. По оценкам японского правительства, принятая стратегия развития должна в итоге стимулировать экономику страны и создать экономический эффект в размере почти 900 млрд долларов к 2030 году и более 1,8 трлн в течение следующих 20 лет.