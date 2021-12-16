В Токио выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения омикрон-штаммом выявлен на территории Токио. Об этом в четверг журналистам сообщила губернатор Токио Юрико Коикэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Коикэ, омикрон-штамм был выявлен у человека, недавно въехавшего в страну - в аэропорту тест на коронавирус показал отрицательный результат, однако через несколько дней у него поднялась температура, когда он находился на обязательном карантине дома. Коикэ также сообщила, что у одного из контактировавших с заразившимся также выявили новый коронавирус. По данным агентства Kyodo, ситуация осложняется тем, что этот заразившийся несколькими днями ранее посещал спортивное мероприятие, не подозревая о том, что уже является переносчиком инфекции - в настоящее время местные власти проверяют число потенциальных контактов заразившегося, которое может достигать 80 человек.

В то же время правительство страны в настоящее время не классифицирует этот случай заражения штаммом "омикрон", как заражение на территории города. "Положительный тест был выявлен у человека на домашнем карантине, цепочки контактов были идентифицированы, мы не думаем, что человек заразился на территории города", - отметил на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

В Японии к настоящему времени было выявлено более 30 случаев заражения омикрон-штаммом, однако все случаи были зафиксированы у прибывающих из-за границы людей прямо в аэропорту.