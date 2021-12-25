Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде

Движение «Талибан» согласилось со словами президента России Владимира Путина о недопустимости оскорблений пророка Мухаммеда. Об этом написал в Twitter представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, «Исламский эмират Афганистана» приветствует заявление российского лидера о том, что богохульство в отношении пророка Мухаммеда не является выражением свободы творчества, а нарушает религиозные чувства мусульман.