В Доминикане выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Доминиканские специалисты выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране. Об этом сообщил Минздрав республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Было выявлено присутствие штамма "омикрон". Речь идет о завозном случае, заражение произошло не на территории Доминиканы", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что заразившийся приехал из ЮАР, он госпитализирован.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность.
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