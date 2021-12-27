Президент Сомали приостановил полномочия подозреваемого в коррупции премьера

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед временно приостановил полномочия премьер-министра Мохамеда Хусейна Робле, который стал фигурантом дела о коррупции. Об этом говорится в постановлении главы государства, опубликованном на сайте правительства Сомали в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поскольку премьер-министр <...> стал фигурантом дела о коррупции и незаконном присвоении госсредств, <...> его полномочия приостанавливаются до завершения расследования [по этому делу]", - говорится в заявлении. В нем также отмечается, что "остальные члены правительства продолжат исполнять свои обязанности в соответствии с законами страны".

Кроме того, президент отдал распоряжение командующему армии Сомали Одове Юсуфу Раге отстранить от должности командующего ВМС Сомали Абдихамида Мохамеда Дирира.