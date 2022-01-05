КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету
КНДР в среду, возможно, запустила баллистическую ракету. Об этом сообщила береговая охрана Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ведомство отмечает, что ракета упала в море, и предупреждает рыболовные суда о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам. Другой информации о запуске не приводится.
Агентство Yonhap со ссылкой на представителя южнокорейского Комитета начальников штабов в свою очередь сообщает о пуске неопознанного снаряда.
Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре прошлого года. Тогда она осуществила пуск новой баллистической ракеты подводных лодок.
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