Индия и Великобритания намерены начать переговоры по соглашению о свободной торговле

Индия и Великобритания намерены в четверг официально начать переговоры по двустороннему соглашению о свободной торговле. Об этом сообщает в четверг газета Times of India, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации газеты, ссылающейся на источники, переговоры начнутся в Нью-Дели, Великобританию на них представляет министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян. Глава британского внешнеторгового ведомства прибыла в индийскую столицу в среду, она встретится с министром торговли и промышленности, а также по делам потребителей, продовольствия, общественного распределения и текстиля Республики Индия Пиюшем Гоялом, чтобы инициировать эти переговоры, сообщили источники.

Ожидается, что соглашение будет означать большие выгоды для обеих стран, в том числе расширение доступа к рынкам друг друга, рост обмена товарами и услугами, создание новых рабочих мест, указывает издание.