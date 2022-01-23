В двух военных лагерях в столице Буркина-Фасо произошла стрельба

Интенсивная стрельба была слышна утром 23 января на территории двух военных лагерей в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу. Об этом в воскресенье сообщает RFI, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Как стало известно радиостанции, стрельба велась из автоматов и тяжелого оружия в лагере имени генерала Баба Сай и в лагере Сангуле Ламизана. Другие подробности инцидента и данные о пострадавших не уточняются.

Правительство Буркина-Фасо подтвердило факт стрельбы в столице, но опровергло сообщения о захвате власти армией, уточняют местные СМИ.