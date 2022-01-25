Таиланд с февраля начнет прививать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет

Власти Таиланда планируют начать вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет с 1 февраля. Об этом сообщила во вторник во время брифинга глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первая партия из 3 млн доз вакцин Pfizer, предназначающаяся для детей в возрасте от 5 до 11 лет, прибудет в Таиланд в этом месяце", - уточнила она. Планируется, что первые прививки дети данной возрастной категории начнут получать 1 февраля. "Вторую дозу [они получат] в конце [того же] месяца", - добавила представитель МИД. Добровольная вакцинация лиц в возрасте от 12 до 18 лет началась в Таиланде в октябре 2021 года.

Между тем она сообщила, что с начала вакцинации 28 февраля 2021 года по 24 января текущего года "было использовано более 112,7 млн доз вакцин". "Первую дозу вакцины получили 52 088 514 человек, полностью привиты 48 208 002 человека", - продолжила представитель МИД. Более 12,4 млн человек сделали третью прививку.

В Таиланде, население которого составляет 69,8 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. Во вторник Минздрав информировал о 6,7 тыс. заразившихся и 12 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,39 млн, вылечились более 2,28 млн человек, умерли 22 тыс. пациентов.