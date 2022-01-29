Популярная пляжная страна смягчила ограничения для туристов
Вьетнам смягчил ограничения для туристов — пассажиров международных рейсов освободили от сдачи дополнительного экспресс-теста на коронавирус. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает VnExpress International, ссылаясь на постановление Управления гражданской авиации республики.
Согласно новым правилам, для посещения страны потребуется один ПЦР-тест — его необходимо сдать туристам не ранее чем за 72 часа до въезда в популярную пляжную страну. Дополнительные анализы по прилете отменяются.
Кроме того, власти сократили срок обязательного карантина с семи до трех дней. При этом отмечается, что во время изоляции путешественникам разрешат свободно перемещаться по территории отеля.
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