Япония выразила протест Северной Корее из-за пуска ракеты

Власти Японии выразили протест Корейской Народной Демократической Республике из-за очередного запуска ракеты. Об этом заявил генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Запуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. В связи с этим Северной Корее был выражен протест", – подчеркнул Мацуно.

По его словам, пока специалисты выясняют подробности, однако если брать в расчет обычную баллистическую траекторию, то максимальная высота полета ракеты составила порядка 2 тысяч километров. Он также добавил, что она преодолела расстояние приблизительно 800 километров.