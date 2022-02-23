Лукашенко назначил нового постпреда Беларуси при ОДКБ

Советник посольства Беларуси в России Александр Гриневич назначен постоянным и полномочным представителем Беларуси при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Занимавший ранее этот пост Вячеслав Ременчик освобожден от должности постоянного и полномочного представителя Беларуси при ОДКБ.

Соответствующие указы подписал сегодня глава государства Александр Лукашенко.