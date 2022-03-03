Началась процедура рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС
Процедура рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе началась.
Об этом написал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов в Twitter, передает Trend со ссылкой на УНИАН.
"Вручил подписанную президентом Украины Владимиром Зеленским заявку Украины на членство в Европейском Союзе постоянному представителю при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филиппу Леглиз-Коста", - отметил Ченцов.
Он добавил, что заявка зарегистрирована.
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