Началась процедура рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС

Процедура рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе началась.

Об этом написал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов в Twitter, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

"Вручил подписанную президентом Украины Владимиром Зеленским заявку Украины на членство в Европейском Союзе постоянному представителю при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филиппу Леглиз-Коста", - отметил Ченцов.

Он добавил, что заявка зарегистрирована.