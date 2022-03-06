Зеленский обсудил с Байденом вопросы безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден по телефону обсудили вопросы безопасности и продления санкций в отношении РФ.

Об этом сообщается в Twitter Зеленского, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с президентом США Джо Байденом. На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ", - отмечено в сообщении.