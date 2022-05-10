Китай запустил космический грузовик к национальной орбитальной станции

Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-4" с припасами и оборудованием на борту стартовал к Национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", следует из трансляции, которую ведёт Центральное телевидение Китая (CCTV), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ракета-носитель "Чанчжэн-7" стартовала с космодрома "Вэньчан", расположенном на острове Хайнань в Южно-Китайском море.

По информации разработчиков, "Тяньчжоу-4" способен доставить на станцию топливо, припасы, различный герметизированный груз, крупногабаритную полезную нагрузку для внекорабельной деятельности, а также платформы для проведения экспериментов. Общая масса возможной полезной нагрузки, которую аппарат может доставить на станцию, составляет около 6,8 тонн.

Также, по словам представителя Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Яна Югуана, на станцию будет доставлено оборудование для введения в эксплуатацию двух лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэньтянь", которые будут пристыкованы к ней в будущем.