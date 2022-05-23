В Аргентине выявили первый возможный случай оспы обезьян у человека

Аргентинские специалисты проверяют первый возможный случай заражения оспой обезьян в стране. Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения южноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Минздрав сообщает о возможном случае оспы обезьян. В городе Буэнос-Айрес сообщили о пациенте, у которого, вероятно, это заболевание. Оно пока не было подтверждено", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, заболевший житель провинции Буэнос-Айрес обратился с симптомами, совпадающими с оспой обезьян, после возвращения из Испании, где он находился с 28 апреля по 16 мая. "Пациент в целом чувствует себя хорошо, он изолирован и получает лечение", - сообщили в Минздраве. Специалисты ожидают результаты анализов.