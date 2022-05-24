В КНР выразили надежду, что визит Бачелет развеет ложь о Китае

КНР надеется, что визит верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет развеет ложь о Китае. Об этом заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И по итогам встречи с Бачелет в китайском Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В последнее время некоторые страны и антикитайские силы безудержно распространяют ложную информацию о Китае на международной арене, беспричинно атакуют Китай и поливают его грязью", - приводятся его слова в опубликованном во вторник сообщении МИД КНР. "Цель этого состоит в сдерживании и оказании давления на Китай посредством вопроса прав человека, а также в политизации проблемы прав человека и превращении ее в оружие", - добавил Ван И.

"Надеемся, что благодаря этому визиту <�…> будет рассказано истинное положение дел, а ложные слухи и вранье будут развеяны", - указал он.

Глава МИД КНР отметил, что нынешний визит верховного комиссара ООН по правам человека в Китай должен содействовать укреплению понимания и сотрудничества между двумя сторонами. Он выразил надежду на то, что благодаря этому визиту Бачелет получит всестороннее представление о концепции развития, пути и достижениях КНР, а также о практике и прогрессе Китая в вопросе защиты прав человека.