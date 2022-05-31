Президент Перу обжалует решение прокуратуры начать расследование против него

Президент Перу Педро Кастильо подаст ходатайство об объявлении недействительным решения генпрокурора начать предварительное расследование в отношении него из-за подозрений в коррупции. Об этом сообщил в понедельник адвокат главы государства Бенжи Эспиноса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я сообщаю, что завтра рано утром будет подано прошение о признании абсолютно недействительным постановления генпрокурора. Мы считаем, что нарушается 117-я статья конституции, которая запрещает подвергать президента республики преследованию", - приводит его слова радиостанция RPP.