В Канаде отменят ковидные ограничения на поездки внутри страны и за рубеж для канадцев

Правительство Канады с 15 июня отменит федеральные ковидные рестрикции, которые не позволяют невакцинированным канадцам путешествовать внутри страны на самолете, поезде или водном транспорте, а также вылетать за пределы страны. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV со ссылкой на источник в канадском правительстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данная мера действует с 30 октября прошлого года. При этом иностранцам, которые хотят посетить Канаду, по-прежнему нужно быть вакцинированными от коронавируса.

В конце мая Оттава приняла решение продлить действие коронавирусных ограничений на границах минимум до 30 июня. Таким образом, попасть в Канаду на данный момент могут все граждане страны в независимости от статуса вакцинации, но невакцинированным канадцам приходится проходить 14-дневный карантин. Иностранцы смогут приехать в Канаду только при наличии прививок от коронавируса, одобренных канадским Минздравом. Среди них нет ни одного российского препарата.