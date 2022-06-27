В Зимбабве инфляция превысила в июне 190% годовых

Инфляция в Зимбабве достигла в текущем месяце 191,6% в годовом исчислении. Об этом сообщила в понедельник южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на Национальное статистическое агентство Зимбабве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В стране продолжается рост инфляции, - отмечает оно. - В минувшем мае ее уровень составлял в годовом исчислении 131,7%, в июне он вырос до 191,6%. Месячная инфляция составила в нынешнем месяце 30,7%".

Одновременно ускорился процесс обесценивания национальной валюты. На минувшей неделе за один доллар США на черном рынке Зимбабве давали до 670 зимбабвийских долларов по сравнению с 359 по официальному межбанковскому курсу, отмечает радиостация.

В Зимбабве продолжается существенный рост цен на продовольствие и топливо. В стране также активизировались профсоюзы, требующие повышения зарплат в условиях роста стоимости жизни.