Власти Австралии заявили, что наличие у страны атомного флота не станет нарушением ДНЯО

Атомный подводный флот Австралии, который должен быть поэтапно введен в строй с 2040 года, не станет нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не создаст опасных прецедентов. С таким заявлением, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, выступил заместитель главы австралийского правительства Ричард Марлз.

"Приобретение [Австралией] атомных подводных лодок не должно вызвать никаких проблем с точки зрения распространения ядерного оружия. Это очень важный принцип, мы остаемся полностью привержены Договору о нераспространении ядерного оружия, и никаких прецедентов не будет", - заявил министр в интервью национальному радио ABC.

Марлз подчеркнул, что, модернизируя и укрепляя свои вооруженные силы, Австралия будет действовать максимально "открыто и прозрачно", чтобы у соседних стран "было понимание того, что происходит, осознание целей и причин", которыми руководствуется австралийское правительство. "Объясняя нашим соседям, что представляет собой AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США - прим. ТАСС) и чем он не является, поскольку это не альянс в области безопасности, а партнерство для обмена технологиями, я уверен, мы сможем дать им чувство уверенности", - сказал он.

К марту 2023 года Австралия выберет одну из двух предложенных ей технологий строительства атомных субмарин (американскую или британскую) и приступит к созданию собственного атомного подводного флота, решение о формировании которого было принято в сентябре 2021 года в рамках трехстороннего военного партнерства AUKUS. Планируется, что при помощи своих партнеров по альянсу Австралия построит как минимум восемь атомных подводных лодок, а также оснастит свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.