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Неизвестные открыли огонь по людям в баре в Мексике

Другие страны Материалы 4 июля 2022 01:05
Неизвестные открыли огонь по людям в баре в Мексике

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Вооруженное нападение было совершено в ночь на воскресенье на один из баров в городе Фреснильо в штате Сакатекас в центральной части Мексики, от рук преступников погибли пять человек. Об этом сообщила в обнародованном заявлении региональная Комиссия по вопросам строительства мира и безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно предварительным данным, [на месте преступления] были обнаружены тела пяти человек, еще двое были доставлены в больницу, чтобы получить медицинскую помощь", - говорится в тексте. Задержать участников нападения по горячим следам не удалось. Прокуратура региона приступила к расследованию массового убийства. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было.

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