Премьер Австралии объявил о выделении $74 млн в качестве военной помощи Украине

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе анонсировал очередной пакет военной помощи Украине и пообещал, что его страна выступит на стороне Киева в Международном суде в ходе рассмотрения иска против РФ. Об этом сообщается в заявлении главы австралийского правительства, обнародованном в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на просьбу президента [Украины Владимира] Зеленского о поддержке Австралия предоставит Киеву военную помощь в размере 99,5 млн австралийских долларов ($67,8 млн). В нее войдут 14 бронетранспортеров, 20 автомобилей Bushmaster и другая военная техника, производимая оборонной промышленностью Австралии, а также взнос в соответствующий целевой фонд НАТО", - указал Альбанезе, уточнив, что таким образом общий объем военной помощи, оказанной Австралией ВС Украины, превысит 388 млн австралийских долларов ($230,6 млн).

Также премьер-министр сообщил, что еще 8,7 млн австралийских долларов ($5,9 млн) будут направлены в адрес пограничной службы Украины для модернизации оборудования наблюдения, обеспечения кибербезопасности и укрепления сил оперативного реагирования на местах.