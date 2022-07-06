Парламент Бразилии проведет расследование случаев коррупции в Минобразования

Национальный конгресс Бразилии (парламент) проведет собственное расследование возможных фактов коррупции в министерстве образования страны, ставших поводом для ухода со своей должности главы ведомства Милтона Рибейру. Об этом заявил во вторник глава верхней палаты парламента Родригу Пашеку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Создание парламентской комиссии по расследованию должно состояться по завершении срока проведения выборов", - сказал он в ходе пресс-конференции. По его словам, это было коллегиальное решение руководства партий, представленных в федеральном законодательном органе. Как уточнил сенатор, это сделано для того, чтобы избежать возможного влияния парламентских дискуссий на площадке комиссии на результаты предстоящих в октябре всеобщих выборов.