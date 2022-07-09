Зеленский уволил послов Украины в Германии, Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии

Президент Украины Володимир Зеленский отправил в отставку послов Украины в Германии, Венгрии, Королевстве Норвегия, Чешской Республике и Индии.

Соответствующие указы №479/2022 – №483/2022 опубликованы на сайте главы государства, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

Так, президент Украины освободил Андрея Мельника от должности посла Украины в Федеративной Республике Германия, Любовь Непоп – в Венгрии, Вячеслава Яцюка – в Норвегии, Евгения Перебийниса – в Чехии, Игоря Полиху – в Индии и по совместительству в Республике Шри-Ланка, Народной Республике Бангладеш.