Тайвань провел испытательный запуск гибридной ракеты для мини-спутников

Тайвань в воскресенье провел испытательный запуск гибридной ракеты, разрабатываемой самостоятельно для вывода на орбиту мини-спутников. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о небольшой ракете HTTP-3A высотой 4,8 метра и массой 365 кг. Целью эксперимента стало тестирование второй ступени двигательной установки.

Ракета была запущена со стартовой площадки в южном уезде Пиндун. Предполагалось, что за 8-10 минут полета она достигнет максимальной высоты 12 км и затем на парашюте спустится в море. В этом отношении цель не была достигнута: ракета оставалась в воздухе всего две минуты, поднявшись на 3 км. Несмотря на это, разработчики из Центра перспективных ракетных исследований (ARRC) назвали нынешний запуск "крупным технологическим прорывом" и большим успехом.

По словам ученых, помимо тестирования двигательной установки, запуск также стал важным испытанием системы управления полетом ракеты, наземной поддержки и парашютной системы возвращения.

Тайвань начал реализовывать свою космическую программу с 1991 года. До сих пор остров осуществлял запуски с помощью США. Программа HTTP-3A ставит целью разработку ракеты с гибридным двигателем, способной выводить мини-спутники на орбиту высотой не менее 100 км.