Курс евро к доллару опускается до минимума с декабря 2002 года

БАКУ/Trend/ - Курс евро к доллару опускается ниже $1, до минимума с декабря 2002 года, вторую торговую сессию подряд, передает Trend со ссылкой на Forex Capital Markets.

Как сообщает DW, единая европейская валюта постепенно дешевела в течение года, а в июне резко упала в цене. Эксперты связывают это с ситуацией в Украине и растущими ценами на российский газ на фоне остановки газопровода "Северный поток - 1" на плановое техобслуживание.

Европейский центральный банк уже повысил ставки по кредитам и планирует делать это и дальше, чтобы сдержать инфляцию. Однако Федеральная резервная система США (ФРС) принимает аналогичные меры намного быстрее, что способствует укреплению доллара. Последний раз доллар и евро были в паритете в 2002 году, после выпуска европейских банкнот и монет.