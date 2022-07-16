Совбез ООН принял резолюцию о прекращении продаж оружия бандам Гаити

Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию, призывающую запретить продажу оружия бандам в Гаити. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет призывает все страны ООН запретить передачу стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов негосударственным структурам и лицам, участвующим в насилии в составе организованных группировок, бандитской деятельности и нарушении прав человека в Гаити, а также прекратить незаконную торговлю оружием. Совет также призывает страны ООН к сотрудничеству для прекращения незаконной торговли оружием, в том числе путем своевременного обмена информацией, чтобы идентифицировать источники и цепочки поставок оружия и прекратить их деятельность", - говорится в документе.

Запрет на поставки оружия в Гаити был принят в рамках резолюции, продлевающей на следующий год миссию ООН в этом государстве. Состав миссии при этом был увеличен на 42 человека, которые окажут помощь в налаживании работы правоохранительных органов Гаити. Статья о запрете поставок оружия негосударственным структурам и лицам была внесена в проект по инициативе Китая.

Структуры ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Только за прошедшую неделю по меньшей мере 89 человек стали жертвами конфликтов преступных группировок в Гаити.