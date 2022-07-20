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На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,8

Другие страны Материалы 20 июля 2022 08:04
На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,8

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Китайский сейсмологический центр зафиксировал в среду землетрясение магнитудой 4,8 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. Об этом говорится в распространенном уведомлении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, подземные толчки были зарегистрированы на территории Чанцзи-Хуэйского автономного округа, примерно в 450 км к югу от российско-китайской границы. Эпицентр землетрясения находился в районе города Чанцзи, очаг залегал на глубине 23 км.

Информации о пострадавших или разрушениях в Чанцзи-Хуэйском автономном округе, где проживает более 1,6 млн человек, не поступало.

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