На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,8

Китайский сейсмологический центр зафиксировал в среду землетрясение магнитудой 4,8 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. Об этом говорится в распространенном уведомлении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, подземные толчки были зарегистрированы на территории Чанцзи-Хуэйского автономного округа, примерно в 450 км к югу от российско-китайской границы. Эпицентр землетрясения находился в районе города Чанцзи, очаг залегал на глубине 23 км.

Информации о пострадавших или разрушениях в Чанцзи-Хуэйском автономном округе, где проживает более 1,6 млн человек, не поступало.