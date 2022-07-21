Премьер Японии планирует перестановки в правительстве

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует провести перестановки в правительстве и правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в первой половине сентября. В настоящее время проводится согласование на этот счет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Kyodo, ссылаясь на источники.

По его данным, свои должности могут сохранить заместитель председателя ЛДП Таро Асо и генсек партии Тосимицу Мотэги. Их поддержка необходима премьеру для реализации своего курса, поскольку они возглавляют вторую и третью по численности фракции в ЛДП.

Вместе с тем предполагается, что свой пост сохранит и генсек кабмина Хирокадзу Мацуно, представляющий самую крупную партийную фракцию, которую до своей гибели в результате нападения возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Заместитель Мацуно, Сэйдзи Кихара, который считается представителем ближайшего окружения Кисиды, также, вероятно, останется на своем месте.

Перестановки в правительстве и ЛДП в Японии планируются после состоявшихся 10 июля выборов в верхнюю палату парламента. По их итогам правящая коалиция в составе ЛДП и партии "Комэйто" укрепила свои позиции в верхней палате.