Ущерб от стихийных бедствий в Китае за первое полугодие превысил $13 млрд

Прямой экономический ущерб Китая от различных стихийных бедствий за первую половину этого года составил порядка 88,8 млрд юаней (около $13,2 млрд). Такие данные представило в четверг на пресс-конференции Министерство чрезвычайных ситуаций КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности стихийные бедствия в прошлом месяце нарушили нормальную жизнь свыше 39,1 млн человек. Сильнее всего различные регионы страны в апреле страдали от снежных бурь, наводнений, землетрясений и лесных пожаров.

За указанный период в результате стихийных бедствий погибли или пропали без вести 178 человек. Из пострадавших районов экстренными службами было эвакуировано более 1,28 млн жителей. Стихийные бедствия разрушили по всему Китаю около 18 тыс. жилых строений.

За весь прошлый год, согласно официальным данным, в результате стихийных бедствий погибли или пропали без вести 867 человек, еще свыше 100 млн пострадали в той или иной степени. Из зон бедствия экстренные службы эвакуировали за 2021 год более 5,73 млн человек. Прямой экономический ущерб превысил 334 млрд юаней ($49,8 млрд).