Более 20 человек погибли в результате конфликта банд в Гаити

По меньшей мере 21 человек погиб в результате конфликта преступных группировок в коммуне Птит-Ривьер в центральной части Гаити. Об этом в субботу сообщает телеканал TeleSUR со ссылкой на данные правозащитников, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что часть погибших - местные жители, которые не состояли в бандах.

Ранее правозащитные организации сообщили, что на прошлой неделе жертвами столкновений преступных группировок на территории карибской страны стали около 300 человек. Несколько тысяч жителей пригородов столицы Гаити города Порт-о-Пренс оказались заблокированы в своих домах.