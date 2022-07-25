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В Канаде мужчина устроил массовую стрельбу по бездомным, есть жертвы

Другие страны Материалы 25 июля 2022 23:25
В Канаде мужчина устроил массовую стрельбу по бездомным, есть жертвы

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В канадской провинции Британская Колумбия неизвестный мужчина устроил массовую стрельбу по бездомным, передает Trend со ссылкой на "РБК-Украина". В результате инцидента есть жертвы.

Сообщается, что массовая стрельба произошла утром в городке Лэнгли недалеко от Ванкувера. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию.

Представитель Королевской конной полиции Канады заявил, что в результате стрельбы есть несколько жертв. Однако не уточнил, сколько человек было ранено, а сколько погибло. По его словам, жертвами стали бездомные, и по мнению полицию, нападение было целенаправленным.

Подозреваемый был описан как белый мужчина в комбинезоне и камуфляжной футболке. На данный момент его задержали.

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