Alibaba добивается смены статуса листинга на бирже Гонконга со вторичного на первичный

Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group будет добиваться смены статуса листинга на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) со вторичного на первичный, чтобы расширить и диверсифицировать базу инвесторов. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет директоров уполномочил наш менеджмент подать заявку на изменение листингового статуса на первичный листинг на основной площадке HKEX", - говорится в публикации. Ожидается, что изменение вступит в силу до конца текущего года.

Таким образом Alibaba будет обладать статусом компании с "двойным первичным листингом", что допускается правилами местной биржи. В Нью-Йорке будут котироваться ее американские депозитарные акции, а в Гонконге - ценные бумаги в форме обыкновенных акций. При этом они "будут являться взаимозаменяемыми", и у инвесторов будет выбор.

Компания отметила, что с момента проведения вторичного листинга в Гонконга в ноябре 2019 году средний ежедневный оборот сделок с ее акциями здесь постоянно расширялся. В настоящее время он уже достиг $700 млн по сравнению с $3,2 млрд в Нью-Йорке, где размещение состоялось в сентябре 2014 года.

"Учитывая значительное наращивание деловых операций в регионе Большого Китая, компания ожидает, что статус двойного первичного листинга позволит ей расширить базу инвесторов и способствовать увеличению ликвидности", - отмечается в заявлении.

Во вторник при открытии торгов курс акций Alibaba поднялся на 3,41% - до 103 гонконгских долларов ($13,1).