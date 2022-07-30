Взрыв произошел на стадионе в Кабуле во время матча по крикету

Афганские СМИ сообщают о взрыве на Кабульском международном стадионе во время соревнований по крикету, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В больницу скорой помощи доставлены один погибший и 12 раненых в результате сегодняшнего взрыва на поле для игры в крикет", - сообщает информационное агентство Aamaj News со ссылкой на представителя медучреждения.

Также о взрыве сообщается на информационных ресурсах Организации объединенных наций.

"Согласно первоначальным сообщениям, около 16:10 во время матча между (командами) Band-e-Amir Dragons и Pamir Zalmi произошел взрыв на трибуне Международного крикетного стадиона в Кабуле в столичном районе Чаман-Хозори", - говорится в сообщении на сайте организации.

Заместитель специального представителя генерального секретаря ООН и координатор гуманитарной помощи в Афганистане Рамиз Алакбаров осудил нападение, совершенное на стадионе.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за взрыв.