Протестующие в Ираке удерживают здание парламента второй день подряд

Сторонники влиятельного иракского шиитского имама Муктады ас-Садра, протестующие против назначения нового премьера Ирака, продолжают удерживать под контролем здание парламента, они устроили сидячую забастовку. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает агентство Associated Press.

AP передает, что в воскресенье забастовка "больше напоминала празднование, чем политический протест" - протестующие танцевали, молились и скандировали лозунги внутри здания парламента. Некоторые из них постелили матрасы в здании и спали.

Накануне во второй раз за неделю они прорвались в здание парламента на территории так называемой Зеленой зоны Багдада, где расположены государственные учреждения Ирака и ряд иностранных посольств.

Акции в Багдаде начались в минувшую среду, тогда несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента, несмотря на призывы нынешнего премьера Мустафы аль-Каземи немедленно разойтись.

В Ираке в настоящее время происходят самые масштабные акции протеста с октября прошлого года, когда в стране проходили выборы. Протестующие выступают против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", которую возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии.