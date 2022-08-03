В Китае считают, что визит Пелоси на Тайвань не соответствует обязательствам США

США в 1979 году признали КНР единственным законным представителем Китая, а с Тайванем обещали поддерживать лишь неофициальные отношения, к каковым визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отнести нельзя. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства Китая при ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 1979 году власти США ясно заявили в совместном коммюнике, что признают правительство КНР "как единственное законное правительство Китая; в данном контексте народ США будет поддерживать культурные, коммерческие и другие неофициальные связи с народом Тайваня". Прибытие спикера Палаты представителей, третьего человека в системе власти США, на американском военном самолете с провокационным визитом в тайваньский регион ни в коем случае не является неофициальным визитом", - указали в постпредстве КНР при всемирной организации.

"США заявляют о приверженности политике "одного Китая", но на деле отступают от нее, размывают принцип "одного Китая" и лишают его содержания", - отметили в дипмиссии.