Генсек ООН считает, что новая гонка вооружений уже началась

Новая гонка вооружений в мире уже идет полным ходом, а договоры по разоружению находятся под угрозой. Такое мнение в субботу выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы наблюдаем новую гонку вооружений. Договоры о разоружении, которые были заключены в прошлом веке, находятся под угрозой", - приводит пресс-служба ООН слова Гутерриша, сказанные им в ходе посещения Хиросимы, которая 77 лет назад подверглась атомной бомбардировке.

Глава всемирной организации выразил надежду, что Обзорная конференция стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия, проходящая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, принесет положительный результат. "Я вижу движение в правильном направлении", - отметил он.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены соответственно 6 и 9 августа 1945 года Вооруженными силами США. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи во Второй мировой войне. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия.