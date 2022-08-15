Корабли КНР вошли в зону у спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море

Два патрульных корабля морской полиции КНР в понедельник вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, еще два китайских корабля находятся в акватории, прилегающей к зоне у Сенкаку. При этом один из кораблей укомплектован оборудованием, похожим на автоматическую пушку, пишет агентство.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые протестные демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.