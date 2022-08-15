Полиция Австралии предъявила обвинения устроившему стрельбу в аэропорту Канберры мужчине

Полиция Австралийской столичной территории предъявила обвинения 63-летнему мужчине, устроившему стрельбу в аэропорту Канберры в воскресенье. Об этом сообщается в заявлении ведомства, обнародованном в понедельник, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По данным стражей порядка, житель Канберры Али Рашид Аммун прибыл в аэропорт в воскресенье, около 13:20 по местному времени и спустя несколько минут открыл огонь из пистолета по окнам зала регистрации. Находившиеся на месте сотрудники австралийской федеральной полиции задержали мужчину и отвезли его в участок, где ему "были предъявлены обвинения незаконном владении оружием, применении огнестрельного оружия в общественном месте и действиях, представляющих общественную опасность".

В понедельник утром Аммун предстал перед судом и был заключен под стражу до следующих слушаний, назначенных на 5 сентября. Как ожидается, до этого мужчина должен пройти психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что 14 августа находящиеся в аэропорту столицы Австралии Канберры были эвакуированы в связи со стрельбой. Полиция задержала стрелявшего на месте инцидента, в ходе которого никто не пострадал.