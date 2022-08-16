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ФИФА приостановила членство Всеиндийской футбольной федерации в организации

Другие страны Материалы 16 августа 2022 01:27 (UTC +04:00)
ФИФА приостановила членство Всеиндийской футбольной федерации в организации

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Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) приостановило членство Всеиндийской футбольной федерации в организации. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение было принято единогласно из-за неправомерного влияния третьих лиц, что представляет собой серьезное нарушение устава ФИФА.

Приостановка означает, что чемпионат мира по футболу среди женских сборных среди игроков в возрасте до 17 лет, который должен пройти в Индии с 11 по 30 октября 2022 года, в настоящее время не может быть проведен в этой стране.

31 марта по итогам конгресса ФИФА приостановила членство федераций футбола Пакистана, Кении и Зимбабве.

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