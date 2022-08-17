Цена нефти Brent опустилась ниже $92 за баррель впервые с 18 февраля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2022 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $92 за баррель впервые с 18 февраля 2022 года, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным биржи на 20:59 мск, Brent теряла 3,34%, опускаясь до $91,92 за баррель.

К 21:10 мск цена Brent замедлила снижение и находилась на уровне $91,98 за баррель (-3,28%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре 2022 года дешевел на 3,56% - до $85,69 за баррель.