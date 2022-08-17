Президент Южной Кореи заявил, что диалог с КНДР не должен быть лишь "политическим шоу"

Переговоры между Сеулом и Пхеньяном должны иметь практическое значение для сферы безопасности в Северо-Восточной Азии, их не следует проводить ради демонстрации политического процесса. Об этом в среду заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней пребывания на своем посту, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еще во время избирательной кампании я говорил о важности диалога с Северной Кореей. Однако диалог между лидерами Юга и Севера, между главными переговорщиками на рабочем уровне не должен превращаться в политическое шоу. Переговоры должны быть полезны в строительстве мира на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии с практической точки зрения", - привело агентство Yonhap слова южнокорейского президента.

"Дорожная карта по денуклеаризации, опубликованная по случаю Дня освобождения, в которой говорится, что мы будем оказывать поэтапную помощь, не подразумевает, что мы сначала будем требовать денуклеаризации и лишь затем оказывать помощь", - сказал Юн Сок Ёль. Он добавил, что Сеул готов принять определенные меры даже в ответ на "демонстрацию твердого намерения" отказаться от ядерного оружия.

Юн Сок Ёль указал, что южнокорейской стороне следовало сначала обозначить свое предложение, чтобы ждать ответа от Пхеньяна. По его мнению, переговоры между Республикой Корея и КНДР, "необходимые для укрепления мира на Корейском полуострове", могут состояться в будущем.

Глава южнокорейского государства также назвал соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия "обязательной предпосылкой" для поддержания прочного мира на планете. Юн Сок Ёль указал, что его администрация не намерена отказываться от обязательств в рамках системы нераспространения.