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На юге Японии автомобиль врезался в группу детей

Другие страны Материалы 19 августа 2022 08:04 (UTC +04:00)
На юге Японии автомобиль врезался в группу детей

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Автомобиль врезался в группу воспитанников детского сада на юге Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в городе Гинован (южная префектура Окинава).

Автомобиль на пешеходном переходе врезался в специальную тележку, в которой в Японии сотрудники детских садов вывозят детей на прогулку.

В результате инцидента по крайней мере семеро детей были госпитализированы - все они находятся в сознании.

На месте инцидента полиция задержала водителя транспортного средства - им оказалась женщина в возрасте около 20 лет. Правоохранительные органы в настоящее время выясняют обстоятельства случившегося.

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