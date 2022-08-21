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На Кубе зафиксировали первый случай оспы обезьян

Другие страны Материалы 21 августа 2022 07:33 (UTC +04:00)
На Кубе зафиксировали первый случай оспы обезьян

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Медики зарегистрировали на территории Кубы первый случай заражения вирусом оспы обезьян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что инфицированный - турист из Италии, прибывший в республику 15 августа. Через два дня у него проявились симптомы заражения, которое подтвердилось анализами в субботу. Пациент находится в критическом состоянии.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Его симптомы включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость.

По данным Всемирной организации здравоохранения, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

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