На Кубе зафиксировали первый случай оспы обезьян

Медики зарегистрировали на территории Кубы первый случай заражения вирусом оспы обезьян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что инфицированный - турист из Италии, прибывший в республику 15 августа. Через два дня у него проявились симптомы заражения, которое подтвердилось анализами в субботу. Пациент находится в критическом состоянии.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Его симптомы включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость.

По данным Всемирной организации здравоохранения, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.