Китай успешно запустил спутник Chuangxin-16

КНР во вторник успешно осуществила запуск экспериментального спутника Chuangxin-16 Китайской академии наук. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, запуск состоялся в 10:36 по местному времени (06:36 GMT+4) при помощи ракеты-носителя Kuaizhou-1A с космодрома Сичан в провинции Сычуань (юго-запад страны). Как указывается в сообщении, спутник вышел на заданную орбиту, запуск признан успешным.

В сообщении отмечается, что аппарат Chuangxin-16 в основном будет использоваться для научных экспериментов, а также проверки новых технологий.

Нынешний запуск стал 16-м для ракет-носителей серии Kuaizhou-1A.